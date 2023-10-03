قتلى بإطلاق نار بمركز للتسوق في بانكوك واعتقال المهاجم

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح الثلاثاء في إطلاق نار في مركز تسوق في بانكوك، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية.

وأكد يوتانا سريتانان مدير مركز إيراوان للطوارئ للصحافيين حصيلة القتلى والجرحى.

وأظهر عدد من مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يهرعون إلى خارج مركز سيام باراجون التجاري في العاصمة الذي يعد مقصدا أساسيا للسياح والسكان المحليين.

وأعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين للصحافيين إنه تم اعتقال مطلق النار والسيطرة على الوضع مشيرا أن الشرطة تقوم بتفريغ المكان.

وشوهدت عشرات من سيارات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف أمام أحد المداخل الرئيسية للمركز التجاري بعد وقوع إطلاق النار.



