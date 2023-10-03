وزير الصحة الفرنسي يدلي بتصريح حول انتشار بق الفراش

دعا وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو اليوم الثلاثاء إلى التحلي بالهدوء في مواجهة انتشار حشرات بق الفراش في فرنسا، وفي باريس على وجه الخصوص. ونقلت إذاعة "فرانس إنتر" عن روسو قوله: "أعتقد أنه ليست هناك أسباب للذعر العام.

لم نشهد اجتياحا لبق الفراش". وأقر روسو أن انتشار الحشرات الليلية المصاصة للدماء "جحيم". وتم نشر صور ومقاطع مصورة لبق الفراش، على سبيل المثال في صالات عرض السينما وقطارات وعربات مترو أنفاق باريس. وأفادت هيئة تشغيل المواصلات العامة في باريس "أر إيه تي بي" بأنه لم يتم العثور على حالات ثابتة لبق الفراش في خدماتها. وسيطرح القضية حزب النهضة الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون في البرلمان، وتشير تقارير إلى أن الحزب يعمل على مسودة تشريع لتعزيز الوقاية من الحشرات. واتهم حزب فرنسا الأبية اليساري الحكومة بالتقاعس في الماضي.