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بايدن يتشاور مع مجموعة السبع والناتو والاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

بايدن يتشاور مع مجموعة السبع والناتو والاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
3 أكتوبر 2023 23:15

 جمع الرئيس الأميركي جو بايدن عددا من الحلفاء الرئيسيين وممثلي الشركاء معا في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء لتنسيق المزيد من الدعم لأوكرانيا. وبحسب البيت الأبيض كان المشاركون في الاتصال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، والرئيس البولندي أندريه دودا، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا. وكتبت فون دير لاين عبر منصة إكس: "مكالمة هاتفية جيدة مع قادة الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلف الناتو وبوخارست".

 وتواصل منشورها لشرح أن دعم أوكرانيا "راسخ"، معددة إجراءات الدعم المقترحة بما في ذلك مساعدة مالية جديدة بقيمة 50 مليار يورو للإصلاحات والاستثمارات من الاتحاد الأوروبي.

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وبحلول مارس 2024، من المفترض أن تكون مليون قطعة ذخيرة تم إرسالها إلى أوكرانيا.

المصدر: د ب أ
جو بايدن
الاتحاد الأوروبي
حلف الناتو
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