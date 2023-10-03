ساحل العاج تنفي تدفق مواطنيها إلى إيطاليا

أبيدجان (أ ف ب)

نفت حكومة ساحل العاج ما وصفته بـ«مزاعم» منظمات دولية تقول إن مواطنيها يشكلون نسبة عالية من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا مؤخراً إلى إيطاليا.

وقالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل «فرونتكس» إن المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط هم غالباً من ساحل العاج وغينيا. ومنذ مطلع 2023، أصبح العاجيون يشكلون ثاني أكبر شريحة وافدين بصورة غير نظامية إلى إيطاليا من حيث الجنسية، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ونفى وزير داخلية ساحل العاج فاغوندو ديوماندي صحّة تلك الأرقام، في بيان. وقال الوزير: «هذه التهم الخطيرة ضد بلادنا تستند حصراً إلى تصريحات مهاجرين غير نظاميين سجّلتها أجهزة الهجرة الإيطالية». وبحسب الوزير «لم يتم إجراء أي عملية تحقق مع الأجهزة المعنية في ساحل العاج للتأكد من حقيقة أن المهاجرين يحملون الجنسية العاجية».