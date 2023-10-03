مقتل 29 جندياً في النيجر بهجوم مسلح

نيامي (وكالات)

قالت وزارة الدفاع في النيجر، إن 29 جندياً على الأقل قتلوا في كمين نصبه متمردون بالقرب من حدود البلاد مع مالي، في أكثر الهجمات دموية منذ استيلاء عسكريين على السلطة في يوليو.

وعلى جانب آخر، نفى المجلس العسكري في النيجر قبول وساطة الجزائر لحل الأزمة السياسية في البلاد، على الرغم من إعلان الجزائر أمس الأول، أنها تلقت إخطاراً رسمياً بقبول النيجر لوساطتها.

ووقع الهجوم عندما كان الجنود عائدين من عمليات نفذوها ضد الإرهابيين، واستهدفهم أكثر من 100 مسلح على متن مركبات ودراجات نارية باستخدام عبوات ناسفة ومفجرين انتحاريين.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان بثه التلفزيون الحكومي: «جاءت الحصيلة الأولية للهجوم على النحو التالي، سقط 29 جندياً في المعركة وأصيب اثنان»، مشيرة إلى أن عشرات المهاجمين قتلوا.

ولم تذكر الوزارة الجهة المسؤولة عن الهجوم ولم تحدد موعد نصب الكمين تحديداً، لكنها قالت إن العملية العسكرية جرت في الفترة من 26 سبتمبر حتى أمس الأول.

وأُعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.