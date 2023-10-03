الأمم المتحدة: الجوع يهدد مئات آلاف اللاجئين من جنوب السودان

جوبا (الاتحاد)

حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين إلى بلدهم هرباً من الأزمة في السودان يواجهون «الجوع الطارئ» مع بقاء 90% من الأسر لأيام من دون وجبات.

وأجبرت الأزمة في السودان نحو 300 ألف شخص من جنوب السودان على العودة إلى ديارهم في الأشهر الخمسة الماضية، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقالت ماري إيلين مكغرورتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جوبا: «نرى عائلات تنتقل من كارثة إلى أخرى أثناء فرارها من الخطر في السودان لتجد اليأس في جنوب السودان».

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن «سكان جنوب السودان الذين يشكّلون تقريباً جميع اللاجئين الذين يصلون إلى بلدهم يعودون إلى دولة تواجه أصلاً حاجات إنسانية غير مسبوقة». وأضاف «الأشخاص الذين يصلون اليوم هم في ظروف أخطر من ظروف العائلات التي فرت في الأسابيع الأولى من الصراع».

وأشارت المنظمة إلى أن الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً بالمخيمات المزدحمة والمعابر الحدودية أدت إلى تدهور الظروف المعيشية وتفاقم انتشار الأمراض.