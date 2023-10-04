غريغ فيرغيس.. أول رئيس من أصل أفريقي لمجلس العموم في تاريخ كندا

انتخب النواب الكنديون، الثلاثاء، غريغ فيرغيس رئيساً لمجلس العموم، ليصبح بذلك أول رجل من أصل أفريقي في تاريخ بلاده يتبوّأ هذا المنصب الذي شغر باستقالة أنتوني روتا.

وفي كلمة أمام مجلس العموم بعد انتخابه على رأس هذه المؤسسة قال فيرغيس إنّه "لشرف عظيم" أن يتبوّأ هذا المنصب.

وأضاف أنّ مجلس العموم هو "المكان الذي يمكن أن نجري فيه نقاشات حماسية، لكنّها نقاشات حماسية ومحترمة" في آن معاً، مؤكّداً أنّه سيسعى لإظهار أنّ "السياسة مهنة نبيلة".



وتتمثّل مهمّة فيرغيس بصفته رئيساً لمجلس العموم بإدارة المناقشات وإنفاذ القواعد مع الحفاظ على حياده وعدم التصويت إلا في حالة تعادل الاصوات.

وعملاً بالتقليد، رافق فيرغيس أثناء توجّهه إلى كرسي رئاسة المجلس لتسلّم مهام منصبه الجديد كلّ من رئيس الوزراء جاستن ترودو وزعيم المعارضة بيار بولييفر.

وهنّأ ترودو بحرارة فيرغيس على منصبه الجديد، مشيراً إلى أنّه "أول كندي من أصل أفريقي يصبح رئيساً لهذا المجلس".

وأضاف رئيس الوزراء أنّ فيرغيس "مصدر إلهام لجميع الكنديين، وبخاصة للأجيال الشابة التي ترغب في الانخراط في السياسة".





