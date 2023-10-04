فيكتوريا الأسترالية تشهد حرائق غابات وفيضانات

بعد أقل من 24 ساعة على فرار السكان من أجزاء في ولاية فيكتوريا في أستراليا من حرائق الغابات حذرت السلطات اليوم الأربعاء من حدوث فيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تتساقط على ألسنة اللهب وترفع منسوب المياه في الأنهار بالولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

ووفقاً لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي فإن من المتوقع حدوث فيضانات في ظهيرة اليوم الأربعاء في شمال شرق فيكتوريا حين تغمر الأمطار أجزاء من الولاية التي أتت النيران على نحو 17000 هكتار فيها حتى أمس الثلاثاء.

جاء المطر على غير العادة في فصل الربيع الجاف في أستراليا والذي بدأ في سبتمبر. وكان الشهر الماضي هو الأكثر جفافاً على الإطلاق، وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية، حيث انخفض هطول الأمطار بنسبة 71 بالمئة عن متوسط الفترة من 1961 إلى 1990.

وتعمل قوات مكافحة الحرائق على احتواء حرائق الغابات في منطقتين بولاية فيكتوريا، لكن السلطات قالت إنه لا يوجد خطر مباشر على السكان.