الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس الوزراء البريطاني يقترح حظراً على التدخين

رئيس الوزراء البريطاني يقترح حظراً على التدخين
4 أكتوبر 2023 16:48

 اقترح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رفع سن التدخين بواقع عام، سنويا، مما يعني أن الأطفال الذين يبلغون 14 عاما اليوم لن يتمكنوا أبدا من شراء سجائر بشكل قانوني.

أخبار ذات صلة
بريطانيا سجّلت درجات حرارة قياسية في سبتمبر
سوناك: بريطانيا تحقق تقدماً جيداً في خفض التضخم

وأشار سوناك إلى إنه يجب يجب بذل المزيد "في محاولة لوقف المراهقين من تدخين السجائر في المقام الأول"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه. ميديا" . وقال سوناك أمام مؤتمر للحزب المحافظ في مانشستر إنه " لن يتم قانونيا بيع السجائر للأطفال الذين يبلغون 14 عاما اليوم مطلقا"، بحسب تشريع جديد. وأضاف: "إذا كنا نريد فعل الشيء الصحيح لأطفالنا، فيجب أن نحاول وقف المراهقين من تدخين السجائر في المقام الأول".

المصدر: د ب أ
بريطانيا
ريشي سوناك
التدخين
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
بدء الاكتتاب في أسهم "تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري"
اقتصاد
بدء الاكتتاب في أسهم "تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري"
اليوم 18:50
إلغاء رحلات وإغلاق مدارس قبل وصول إعصار في تايوان
الأخبار العالمية
إلغاء رحلات وإغلاق مدارس قبل وصول إعصار في تايوان
اليوم 18:48
منتخب المبارزة في 5 بطولات عالمية خلال أكتوبر
الرياضة
منتخب المبارزة في 5 بطولات عالمية خلال أكتوبر
اليوم 18:30
رئيس لجنة إمارة أبوظبي: إقبال ملحوظ في اليوم الأول من التصويت المبكر
علوم الدار
رئيس لجنة إمارة أبوظبي: إقبال ملحوظ في اليوم الأول من التصويت المبكر
اليوم 18:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©