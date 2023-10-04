الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان الأوروبي يدعو لقواعد موحدة للحقائب داخل الطائرات

البرلمان الأوروبي يدعو لقواعد موحدة للحقائب داخل الطائرات
4 أكتوبر 2023 20:15

أعرب البرلمان الأوروبي عن رغبته في وضع قواعد موحدة بشأن رسوم وحجم حقائب اليد داخل الطائرات من أجل تسهيل السفر، وفقا لقرار تبنته أغلبية نواب البرلمان في ستراسبورج اليوم الأربعاء وكانت شركات الطيران تتمتع بالحرية حتى الآن في وضع قواعدهم الخاصة بشأن رسوم وحجم الحقائب.

وسيكون لمثل هذا الإجراء عدد من الفوائد للمسافرين، من بينهم الشفافية فيما يتعلق بالتكاليف، وفقا للقرار. ولن يضطر المسافرون للقلق بشأن الحجم المسموح به أو وزن حقائب اليد عند إكمال رحلات مع شركات طيران مختلفة، على سبيل المثال، إذا تم وضع قواعد موحدة ولا يعد هذا القرار ملزما قانونا. ومع ذلك فإن له ثقلا سياسيا حيث تم توجيه الدعوة للمفوضية الأوروبية لتقديم إجراءات سياسية ملموسة للتنفيذ.

أخبار ذات صلة
أردوغان: يمكننا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي
«الصداقة البرلمانية» تبحث التعاون مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي

ويعد اقتراح نواب البرلمان الأوروبي أيضا رد فعل على حكم صادر عام 2014 عن محكمة العدل الأوروبية والذي ينص على عدم فرض رسوم إضافية على حقائب اليد، شريطة عدم تجاوز الأبعاد الطبيعية.

المصدر: د ب أ
البرلمان الأوروبي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يسهم في العثور على 181 مفقوداً لضحايا إعصار دانيال في درنة الليبية
علوم الدار
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يسهم في العثور على 181 مفقوداً لضحايا إعصار دانيال في درنة الليبية
اليوم 21:21
حمدان بن زايد يزور معرض «أديبك 2023»
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور معرض «أديبك 2023»
اليوم 21:17
رئيس الدولة يمنح سفير موزمبيق وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح سفير موزمبيق وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 20:47
سفيرة الأمم المتحدة للسلام : الإمارات لاعب عالمي في صناعة الطاقة ومواجهة التغير المناخي
علوم الدار
سفيرة الأمم المتحدة للسلام : الإمارات لاعب عالمي في صناعة الطاقة ومواجهة التغير المناخي
اليوم 20:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©