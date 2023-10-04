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ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بدفاعات جوية

ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بدفاعات جوية
4 أكتوبر 2023 23:54

 تعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بدفاعات جوية إضافية للمساعدة في حماية شحنات الحبوب من هجمات روسية محتملة، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إن برلين سوف ترسل نظام دفاع جوي إضافي من طراز "ايريس-تي" وأكثر من 12 مدفعا مضادا للطائرات من طراز "جيبارد" لتوفير تغطية للشحنات المتجهة إلى رومانيا بطول الساحل الجنوبي للبلاد.

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ومن المنتظر أن تصل الأسلحة إلى أوكرانيا بنهاية العام الجاري، كما ستصل وحدات أخرى من "اريس-تي" بمجرد بناءها . وتسعى كييف إلى تسريع شحنات الحبوب عبر نهر الدانوب وبرا عبر ما يسمى بممرات التضامن منذ انهيار اتفاق يسمح بتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود وعبر مضيق البوسفور في تركيا.

كما يبحر عدد أقل من السفن عبر قطاعات من المياه قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا، في تحد للمخاوف من هجمات روسية. ولم تكشف المصادر عن الطرق المحددة التي ستستخدم الدفاعات الألمانية لتغطيتها أو ما إذا كانت ستشمل قدرات أخرى. وأكد النائب الألماني ماركوس فابر عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني أن أوكرانيا ستحصل على المزيد من أنظمة "ايريس-تي" ومدافع جيبارد وكذلك ذخيرة. وقال فابر "أوكرانيا ستستخدم هذه الوحدات لتحسين حماية موانئ الحبوب، على سبيل المثال". 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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