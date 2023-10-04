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البابا يدعو لاتخاذ إجراءات ملزمة في «كوب 28»

البابا فرانسيس
5 أكتوبر 2023 01:29

الفاتيكان (الاتحاد)

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أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ضرورة أن يحقق مؤتمر «كوب 28»، «تحولاً حاسماً» في جهود التصدي للتغير المناخي، مستنكراً تغليب البعض المصالح الخاصة على الصالح العالمي للبشرية. 
جاء ذلك في رسالة مخصصة لقضايا المناخ تحت عنوان «مؤتمرات المناخ: التقدم والإخفاقات» والنتائج المتوقعة من مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر المقبل. 
وقال البابا «إننا لا يمكننا أن نتخلى عن الحلم بأن يؤدي (كوب 28) إلى تسريع حاسم لتحول الطاقة بتبني التزامات فعالة يمكن مراقبتها بشكل دائم»، مضيفاً أن «المفاوضات الدولية بشأن خفض الانبعاثات لا يمكن أن تحرز تقدماً بشكل ملموس بسبب مواقف البلدان التي تفضل مصالحها الوطنية على الصالح العام العالمي». وأشار إلى أنه «على الرغم من المفاوضات والاتفاقيات العديدة إلا أن الانبعاثات العالمية مستمرة في النمو»، مشيراً إلى أن «التحول الضروري نحو الطاقات النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخلي عن الوقود الأحفوري لا يمضي بالسرعة الكافية». 
وأعرب البابا عن أمله أن ينتج عن مؤتمر «كوب 28» أشكالاً ملزمة من تحول الطاقة تتسم بخصائص ثلاث، وهي الكفاءة، وأن تكون ملزمة، ويمكن مراقبتها بسهولة.

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