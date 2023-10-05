زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب اليابان وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة الجزر النائية في شرق اليابان صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى تحذيرات من تسونامي. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي وقع الساعة 1100 صباحا(0200 بتوقيت جرينتش) وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأصدرت الهيئة تحذيرا من تسونامي يبلغ ارتفاعه مترا واحدا في جزر إيزو اليوم الخميس، وتسونامي يصل ارتفاعه إلى 2ر0 متر في البر الرئيسي الياباني للمحيط الهادئ وجزر أوجاساوارا. ووجهت دعوات للسكان بالابتعاد عن الساحل. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار. واليابان واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.