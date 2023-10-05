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الإعصار كوينو يجتاح تايوان وإصابة 190 شخصاً

أمواج عالية مع اقتراب إعصار كوينو، في تايتونج
5 أكتوبر 2023 11:05

اجتاح الإعصار كوينو جنوب تايوان اليوم الخميس مما أدى إلى إصابة 190 شخصا من دون وقوع وفيات وإلحاق بعض الأضرار بمبان، كما أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الملايين في العديد من المدن على التغيب عن العمل والدراسة.

ووصل كوينو، الذي يعني "جروا" باللغة اليابانية، إلى اليابسة في شبه جزيرة هنجتشون التايوانية كإعصار من الفئة الرابعة مما يشير إلى رياح تصل سرعتها إلى 252 كيلومترا في الساعة، لكنه ضعف بمجرد عبوره إلى مضيق تايوان وتوجهه نحو إقليم قوانغدونغ الصيني، وفقا لموقع مخاطر العواصف المدارية الإلكتروني.
وأعلنت معظم المدن والأقاليم تعطيل العمل والدراسة اليوم رغم أن العاصمة تايبه لم تتأثر وتعمل كالمعتاد.

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ودخل الإعصار مضيق تايوان صباح اليوم لكن من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى غد الجمعة، وسيكون معظمها في جنوب وشرق الجزيرة.

وذكرت إدارة الإطفاء أن 190 شخصا أصيبوا من دون وقوع وفيات وأن بعض الأضرار لحقت بمبان.
كما وردت أنباء عن أضرار أخرى في جزيرة أوركيد قبالة ساحل تايتونج في المحيط الهادي والتي يسكنها حوالي خمسة آلاف شخص.
وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي انجراف سيارات على الطرق وغرق قوارب صيد في أحد الموانئ.

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
مضيق تايوان
إعصار
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