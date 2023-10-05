مئات الآلاف بدون كهرباء جراء إعصار في تايوان

قالت السلطات التايوانية اليوم الخميس إن إعصار كوينو تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في تايوان، وأدى لانقطاع الكهرباء عن أكثر من 330 ألف أسرة وأسفر عن وقوع حالة وفاة و إصابات.

وقالت إدارة الارصاد المركزية إن كوينو يمر فوق جنوب تايوان.

وسوف تستمر العاصفة في التأثير على تايوان حتى غد الجمعة، عندما تتجه إلى جنوب شرق الصين. وقالت وو وان هوا، إحدى مسؤولي إدارة الارصاد في مؤتمر صحفي إن عمليات الرصد في لانيو أو جزيرة أوركيد بشرق تايوان سجلت رياحا قوية أمس الأربعاء بسرعة 95.2 مترا في الثانية.

وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي إن ما لا يقل عن 304 أشخاص أصيبوا بسبب حوادث متعلقة بالطقس. وقد سجلت الحكومات المحلية 2868 حادثا، من بينها أكثر من 1500 حادث يتعلق بسقوط أشجار ولافتات محال. ففي مدينة تايشانج بوسط تايوان، لقيت سيدة / 84 عاما/ حتفها اليوم الخميس بسبب النزيف الشديد لتعرضها لحادث يتعلق بزجاج مكسور في منزلها، الذي تضرر بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

وتضررت عدة مبان بالقرب من البحر بصورة كبيرة في مدينة لانيو. وقد انقلبت معظم القوارب، مما أدى لاصابة الميناء بالفوضى، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الحكومية اليوم الخميس.

وقد تم إغلاق الكثير من المدارس والمكاتب اليوم الخميس، وإلغاء أكثر من 220 رحلة جوية دولية ومحلية. وجرى وقف خدمات القطارات في المناطق الجبلية أو المعرضة للفيضانات في شرق تايوان.