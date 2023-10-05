لأول مرة في تاريخها .. بولندا تنشر نظام «باتريوت» الصاروخي

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، للتلفزيون البولندي، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة البولندية نشرت نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الأميركي الصنع فوق العاصمة البولندية وارسو لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأضاف بلاشتشاك "يتم تزويد وارسو بنظام دفاع صاروخي لأول مرة في التاريخ"، مشيرا إلى أنه كان يتم تأمين العاصمة البولندية في السابق بأنظمة الدفاع الجوي فقط، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد بلاشتشاك أن نظام باتريوت الأميركي سيضمن تأمين سماء وارسو، مضيفا أن " تشغيل النظام سيبدأ اعتبارا من الغد". وفي عام 2018، وقعت بولندا عقدا مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ باتريوت أميركية الصنع لنظام الدفاع الصاروخي الوطني "فيسلا" الذي تعمل وارسو على تطويره.

وتتطلب مرحلتا هذا البرنامج حصول بولندا على 16 منصة إطلاق و208 صواريخ وأربع محطات رادار. كما تم التوقيع على اتفاقية لشراء 138 قاذفة وأكثر من ألف صاروخ لنظام "ناريو" للدفاع الصاروخي. والهدف الرئيسي من هذا النظام هو تأمين القوات والمنشآت في منطقة العمليات القتالية والقواعد الجوية، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي "فيسلا" متوسطة المدى المضادة للطائرات والصواريخ .