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الأمم المتحدة تحذّر من صعوبة الوصول إلى ملايين السودانيين

نازحون سودانيون في دارفور
5 أكتوبر 2023 17:32

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من وجود صعوبات في الوصول إلى 18 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات في السودان.
وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان "نحن بحاجة إلى الوصول إلى 18 مليونا ولن نتخلى عن هذا الهدف ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى من يحتاجون إلينا وتوفير الأمان لعملياتنا".
وأضافت "لسنا قادرين في هذه المرحلة على إجراء عملية تتناسب مع حجم" الاحتياجات.
وفر أكثر من 4.2 مليون من ديارهم بسبب التصعيد العسكري وعبر ما يقرب من 1.2 مليون منهم إلى دول مجاورة ليصبحوا لاجئين.
أضافت نكويتا سلامي أن توزيع المساعدات الإنسانية لا يجري بالوتيرة المطلوبة وأن النداء الإنساني، الذي وجهه المجتمع الدولي لجمع تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار أميركي لمساعدة السودان، لم يسفر سوى عن جمع ثلث المبلغ.

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المصدر: وكالات
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