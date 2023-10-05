عشرات القتلى بقصف على منطقة خاركيف

قتل 48 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، في قصف أصاب متجرا للمواد الغذائية في قرية بمنطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "48 شخصا قتلوا" في هذه القرية الواقعة قرب مدينة روبيانسك على مسافة غير بعيدة من خط الجبهة.

بعيد ذلك، تحدث أوليغ سينيغوبوف حاكم المنطقة عن 49 قتيلا.

وأوضح سينيغوبوف، على تطبيق "تلغرام"، أن القصف وقع قرابة الساعة 13,15 (11,15 ت غ) وأصاب متجرا للمواد الغذائية ومقهى في قرية "غروزا" على بعد ثلاثين كلم غرب كوبيانسك.

بدوره، أعلن الإدعاء العام في أوكرانيا مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا فى القصف.

وبين القتلى فتى في العاشرة، بحسب حاكم المنطقة الذي أشار إلى إصابة ستة اشخاص.

ونشر زيلينسكي صورة تظهر العديد من الأشخاص ممددين على الأرض.

من جانبه، نشر سينيغوبوف صورا تظهر أنقاضا ومسعفين في المكان.