درجات الحرارة تميل للانخفاض غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً وعلى السواحل، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وقال المركز، في بيانه، إن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر مثيرة الغبار أحياناً نهاراً. وستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:00 والجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة 01:08.

يكون الموج في بحر عمان خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:46 والمد الثاني عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند 08:45 والجزر الثاني عند الساعة 20:51.