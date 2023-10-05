بوتين يدلي بتصريحات حول أزمة أوكرانيا والعلاقة مع الغرب

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية الحالية والعلاقة مع الدول الغربية.

وأكد بوتين أن مهمة بلاده تتمثل في "بناء عالم جديد"، مهاجما ما اعتبره "هيمنة" غربية ومدرجا الأزمة الأوكرانية في هذا السياق.

وقال، خلال منتدى "فالداي" السياسي للحوار المنعقد في سوتشي في روسيا "تواجهنا خصوصا مهمة بناء عالم جديد"، منددا بما سماه "غطرسة" الغربيين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

واعتبر الرئيس الروسي أن "الولايات المتحدة ومن يدورون في فلكها سلكوا طريق الهيمنة"، لافتا إلى أن "الغرب يحتاج دائما إلى عدو يتم تبرير القتال ضده بالقوة والتوسع".

وأكد أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يرد أن تنضم روسيا إليه.

وبشأن الأزمة الأوكرانية، أوضح بوتين أن روسيا تريد العيش "في عالم مفتوح" حيث العلاقات الدولية متحررة من "منطق التكتلات" وتستند إلى "حلول مشتركة".

وقال إن روسيا، وهي أكبر دول العالم مساحة، لم تكن بحاجة إلى انتزاع أراض من أوكرانيا وإن الأمر ليس "نزاعا على أراض" بل حدث ينبغي أن يحدد "المبادئ التي سيقوم على أساسها النظام العالمي الجديد".

وتابع الرئيس الروسي "ليس لدينا أي مصلحة في استعادة أراض".

وأوضح بوتين، بعد أكثر من عام ونصف العام على العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، "حتى الآن، نتدبر أمورنا في شكل جيد. لدي أسباب للاعتقاد أننا سنكون قادرين أيضا على مواجهة المستقبل".

وأشار إلى أن أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو الماضي.وأضاف بوتين أن كييف خسرت أيضا 557 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة.