سلوفاكيا تجمّد مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

جمدت سلوفاكيا، اليوم الخميس، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد فوز الشعبويين المعارضين لهذا الأمر في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

وقال المتحدث مارتن ستريزينيتش إن الرئيسة سوزانا كابوتوفا تتشارك الرأي مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن "القرار بهذا الشأن يجب أن يعكس نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة".

وبحسب المتحدث، فإن "قرارا بشأن المساعدات العسكرية في هذه اللحظة سيشكل سابقة" للحكومة الجديدة، مضيفا أن الحكومة المنتهية ولايتها تتمتع بصلاحيات محدودة.

وأوضح المتحدث أن كابوتوفا "لم تغير موقفها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وستواصل دعم ذلك".

وكان الحزب الشعبوي "سمير-إس دي"، برئاسة رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو، نال 23 بالمئة من الأصوات في انتخابات السبت وهزم الحزب الوسطي "سلوفاكيا التقدمية" الذي نال 18% من الأصوات.

وكلف فيكو الاثنين بتشكيل حكومة جديدة.