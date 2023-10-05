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الأمم المتحدة: صعوبات تعرقل إيصال المساعدات في السودان

نازحون سودانيون ينتظرون العبور إلى إثيوبيا من بلدة القلابات الحدودية (أ ف ب)
6 أكتوبر 2023 01:28

الخرطوم (الاتحاد)

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أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها تواجه صعوبات في الوصول إلى 18 مليوناً يحتاجون للمساعدات في السودان لمواجهة كارثة إنسانية، منها انعدام الأمن وتدخل أطراف الصراع ونقص الدعم الدولي.
وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في السودان: «نحن بحاجة إلى الوصول إلى 18 مليوناً ولن نتخلى عن هذا الهدف ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى من يحتاجون إلينا وتوفير الأمان لعملياتنا».
وأضافت، في مؤتمر صحفي من جنيف: «لسنا قادرين في هذه المرحلة على إجراء عملية تتناسب مع حجم الاحتياجات».
واندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل، مما أثار أزمة إنسانية محتدمة.
وقالت نكويتا سلامي، إن 19 من موظفي الإغاثة قتلوا وأصيب 29 منذ اندلاع القتال، وهو ما قالت إنه غير مقبول وغير قانوني.
وأضافت أن «الروتين يعيق توزيع المساعدات الإنسانية وأن النداء الإنساني الذي وجهه المجتمع الدولي لجمع تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار لمساعدة شعب السودان لم يسفر سوى عن جمع ثلث المبلغ».
وتابعت قائلة «نحتاج أيضا لأن نرى حداً يوضع لتدخل أطراف النزاع في عملياتنا بما في ذلك التفتيش القسري لشاحنات المساعدات الإنسانية والوجود العسكري الإلزامي أثناء عملية التحميل في بورتسودان والجزيرة».
وأضافت «آمل أن نرى تحركاً سريعاً للحد من العقبات البيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الموافقات على تأشيرات الدخول للموظفين كما وعدت السلطات السودانية في اجتماع للمانحين».
وتخشى الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة إذا امتد الصراع إلى مناطق أخرى مثل ولاية الجزيرة في وسط البلاد التي وصفتها بأنها «سلة خبز السودان» حيث يمكن أن يعيق القتال الإمدادات الغذائية وأضافت أن ذلك «سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي».
ومنذ بدء الأزمة، قُتل نحو 7500 شخص بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية والأمم المتحدة، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي.
كما اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار.
وحتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة في وقف القتال.
وأكدت نكويتا سلامي أن «النداء الإنساني بقيمة 2.6 مليار دولار تم تمويل ثلثه فقط».

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