الجمعة 6 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»

مخيم الهول
6 أكتوبر 2023 01:28

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: صعوبات تعرقل إيصال المساعدات في السودان
تعهدات أممية بـ 9.3 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ

تسعى الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، لاستعادة رعاياها من مخيم «الهول» السوري وفق مبدأ «بداية جديدة»، جاء ذلك فيما عقدت مستشارية الأمن القومي العراقي ورشة للتحذير من خطورة مخيم الهول على أمن العراق.
وعقدت مستشارية الأمن القومي العراقي، ورشة تخصصية للمجاميع التقنية العراقية والدولية المعنية بتنفيذ الخطة الخاصة باستعادة العراقيين من مخيم «الهول»، وتأثيره على أمن العراق.
وقال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، إن «رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية إكمال متطلبات نقل العائلات العراقية وإنجاز هذا الملف وإنهاء مخيم الهول وتفكيكه، لأنه يشكل تهديداً أمنياً مباشراً على العراق». 
وتشكلت بموجب الخطة المصادق عليها، 4 مجاميع تقنية «مجموعة التأهيل، مجموعة الإدماج برئاسة وزارة الهجرة مع مجموعة مؤسسات حكومية، ومجموعة الحماية القانونية للأطفال برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع مجموعة مؤسسات أخرى، ومجموعة الأمن والمساءلة القانونية برئاسة مجلس القضاء الأعلى، ومجموعة مؤسسات حكومية»، يقابلها 4 مجاميع تقنية دولية، ليكون العمل مشتركاً في تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المخطط لها في إنهاء هذا الملف. في غضون ذلك، أعلنت قوات الأمن العراقية أمس، تنفيذ عملية تفتيش واسعة في الموصل بمشاركة القوات الأمنية، للبحث عن فلول «داعش» الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار. وقال مصدر أمني إن العملية الأمنية شملت تفتيش مناطق عدة.

العراق
الحكومة العراقية
الأمم المتحدة
مخيم الهول
سوريا
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بحضور 150 من القيادات الدينية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي
6 أكتوبر 2023
مخيم الهول
الأخبار العالمية
العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»
6 أكتوبر 2023
آثار الدمار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الدولية للهجرة»: مقتل 429 مهاجراً جراء الإعصار في ليبيا
6 أكتوبر 2023
طلاب يمنيون يصطفون في الطابور الصباحي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» يحوِّل المدارس إلى مراكز لنشر الكراهية
6 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©