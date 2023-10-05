العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»

هدى جاسم (بغداد)

تسعى الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، لاستعادة رعاياها من مخيم «الهول» السوري وفق مبدأ «بداية جديدة»، جاء ذلك فيما عقدت مستشارية الأمن القومي العراقي ورشة للتحذير من خطورة مخيم الهول على أمن العراق.

وعقدت مستشارية الأمن القومي العراقي، ورشة تخصصية للمجاميع التقنية العراقية والدولية المعنية بتنفيذ الخطة الخاصة باستعادة العراقيين من مخيم «الهول»، وتأثيره على أمن العراق.

وقال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، إن «رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية إكمال متطلبات نقل العائلات العراقية وإنجاز هذا الملف وإنهاء مخيم الهول وتفكيكه، لأنه يشكل تهديداً أمنياً مباشراً على العراق».

وتشكلت بموجب الخطة المصادق عليها، 4 مجاميع تقنية «مجموعة التأهيل، مجموعة الإدماج برئاسة وزارة الهجرة مع مجموعة مؤسسات حكومية، ومجموعة الحماية القانونية للأطفال برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع مجموعة مؤسسات أخرى، ومجموعة الأمن والمساءلة القانونية برئاسة مجلس القضاء الأعلى، ومجموعة مؤسسات حكومية»، يقابلها 4 مجاميع تقنية دولية، ليكون العمل مشتركاً في تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المخطط لها في إنهاء هذا الملف. في غضون ذلك، أعلنت قوات الأمن العراقية أمس، تنفيذ عملية تفتيش واسعة في الموصل بمشاركة القوات الأمنية، للبحث عن فلول «داعش» الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار. وقال مصدر أمني إن العملية الأمنية شملت تفتيش مناطق عدة.