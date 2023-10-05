الجمعة 6 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: 92 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن في 9 أشهر

أرشيفية
6 أكتوبر 2023 01:28

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»
«الدولية للهجرة»: مقتل 429 مهاجراً جراء الإعصار في ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول أكثر من 92 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. 
وأفادت المنظمة الأممية، في تقرير أمس، بأن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت دخول 92 ألفاً و357 مهاجراً من القرن الأفريقي إلى اليمن. 
وأوضحت المنظمة، أن هؤلاء المهاجرين الأفارقة وصلوا إلى اليمن منذ بداية يناير من العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي.  وأشارت إلى أنه في الشهر الماضي تم رصد دخول 5511 مهاجراً إلى اليمن، بانخفاض قدره 63% مقارنة بشهر أغسطس الماضي الذي وصل العدد خلاله إلى 4 آلاف و176 مهاجراً أفريقياً. 
وبشكل متكرر، تعلن الأمم المتحدة وصول مهاجرين أفارقة إلى اليمن، خصوصاً من الصومال وإثيوبيا.

الأمم المتحدة
اليمن
المنظمة الدولية للهجرة
المهاجرين
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بحضور 150 من القيادات الدينية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي
6 أكتوبر 2023
مخيم الهول
الأخبار العالمية
العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»
6 أكتوبر 2023
آثار الدمار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الدولية للهجرة»: مقتل 429 مهاجراً جراء الإعصار في ليبيا
6 أكتوبر 2023
طلاب يمنيون يصطفون في الطابور الصباحي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» يحوِّل المدارس إلى مراكز لنشر الكراهية
6 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©