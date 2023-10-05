الأمم المتحدة: 92 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن في 9 أشهر

عدن (الاتحاد)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول أكثر من 92 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأفادت المنظمة الأممية، في تقرير أمس، بأن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت دخول 92 ألفاً و357 مهاجراً من القرن الأفريقي إلى اليمن.

وأوضحت المنظمة، أن هؤلاء المهاجرين الأفارقة وصلوا إلى اليمن منذ بداية يناير من العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي. وأشارت إلى أنه في الشهر الماضي تم رصد دخول 5511 مهاجراً إلى اليمن، بانخفاض قدره 63% مقارنة بشهر أغسطس الماضي الذي وصل العدد خلاله إلى 4 آلاف و176 مهاجراً أفريقياً.

وبشكل متكرر، تعلن الأمم المتحدة وصول مهاجرين أفارقة إلى اليمن، خصوصاً من الصومال وإثيوبيا.