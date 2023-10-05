تونس: إحباط 88 عملية هجرة غير نظامية في 3 أيام

تونس (الاتحاد)

أعلنت السلطات التونسية إحباط 88 عملية هجرة غير نظامية خلال 3 أيام، وإنقاذ 1128 شخصاً، منهم 543 من أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال الحرس الوطني التونسي في بيان أمس: إن «إحباط عمليات الهجرة غير النظامية تم أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، في مناطق متفرقة من السواحل التونسية». وأضاف أن «وحدات إقليمي الحرس البحري بالوسط وبصفاقس، أحبطتا 33 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وقامت بإنقاذ 791 شخصاً، منهم 543 من أفريقيا جنوب الصحراء، و248 تونسياً». وتابع: «وحدات إقليمي الحرس البحري بالساحل والحرس الوطني بنابل، تمكنت من إحباط 55 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 337 تونسياً».