الجمعة 6 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الدولية للهجرة»: مقتل 429 مهاجراً جراء الإعصار في ليبيا

آثار الدمار في مدينة درنة (رويترز)
6 أكتوبر 2023 01:28

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: 92 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن في 9 أشهر
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يسهم في العثور على 181 مفقوداً لضحايا إعصار دانيال في درنة الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، مقتل 429 عاملاً مهاجراً وفقدان 500 آخرين، ونزوح 42 ألفاً و45 شخصاً جراء إعصار ليبيا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها: «وفقاً للتحديث العاجل رقم 7 لخانة تتبع النزوح، فقد نزح ما يقدر بنحو 42 ألفاً و45 شخصاً، بسبب الإعصار شمال شرق ليبيا، مع تقارير تفيد بأن بعض الأسر عادت إلى ديارها».
وأوضحت المنظمة، أنه «تم الإبلاغ عن فقدان 500 عامل مهاجر، ومصرع 429 آخرين بسبب الإعصار، بين 10 و24 سبتمبر الماضي». وأشارت إلى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 63% من مرافق الرعاية الصحية الأولية التي تم تقييمها كانت تعمل جزئياً أو لا تعمل، وبينما تتحسن إمدادات الكهرباء، فإنه لا تزال هناك حاجة ماسة إليها في عدة مواقع، بما في ذلك أبو منصور، والجبيلة، والظهر الأحمر، وحي السيدة خديجة، وباب طبرق، وكورسة، والشعيبيات غازي، والساحل الشرقي، والشيحة الشرقية، والشيحة الغربية، وحي السلام.

المنظمة الدولية للهجرة
ليبيا
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بحضور 150 من القيادات الدينية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي
6 أكتوبر 2023
مخيم الهول
الأخبار العالمية
العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»
6 أكتوبر 2023
آثار الدمار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الدولية للهجرة»: مقتل 429 مهاجراً جراء الإعصار في ليبيا
6 أكتوبر 2023
طلاب يمنيون يصطفون في الطابور الصباحي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» يحوِّل المدارس إلى مراكز لنشر الكراهية
6 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©