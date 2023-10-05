«الدولية للهجرة»: مقتل 429 مهاجراً جراء الإعصار في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، مقتل 429 عاملاً مهاجراً وفقدان 500 آخرين، ونزوح 42 ألفاً و45 شخصاً جراء إعصار ليبيا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها: «وفقاً للتحديث العاجل رقم 7 لخانة تتبع النزوح، فقد نزح ما يقدر بنحو 42 ألفاً و45 شخصاً، بسبب الإعصار شمال شرق ليبيا، مع تقارير تفيد بأن بعض الأسر عادت إلى ديارها».

وأوضحت المنظمة، أنه «تم الإبلاغ عن فقدان 500 عامل مهاجر، ومصرع 429 آخرين بسبب الإعصار، بين 10 و24 سبتمبر الماضي». وأشارت إلى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 63% من مرافق الرعاية الصحية الأولية التي تم تقييمها كانت تعمل جزئياً أو لا تعمل، وبينما تتحسن إمدادات الكهرباء، فإنه لا تزال هناك حاجة ماسة إليها في عدة مواقع، بما في ذلك أبو منصور، والجبيلة، والظهر الأحمر، وحي السيدة خديجة، وباب طبرق، وكورسة، والشعيبيات غازي، والساحل الشرقي، والشيحة الشرقية، والشيحة الغربية، وحي السلام.