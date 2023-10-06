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السجن مدى الحياة لمطلق النار داخل مترو مزدحم في نيويورك

السجن مدى الحياة لمطلق النار داخل مترو مزدحم في نيويورك
6 أكتوبر 2023 08:05

حُكم على رجل أطلق النار وأثار الفوضى في مترو مزدحم بنيويورك في أبريل 2022، الخميس بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، حسبما أعلن القضاء الأميركي.
وبناء على طلب الادعاء، حكم قاض في محكمة بروكلين الفدرالية على فرانك جيمس (64 عاما) بـ"عشر أحكام بالسجن مدى الحياة"، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في بروكلين، وهو ما يعادل عدد الضحايا المتضررين من إطلاق النار.

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وكانت هيئة الدفاع طالبت من جهتها بعقوبة السجن لمدة 18 عاماً، وسلطت الضوء على مشاكل الصحة العقلية التي يعانيها المتهم، مشيرة الى أنها ستستأنف الحكم.
وكان الهجوم قد أثار ضجة في مدينة أصيب سكانها بصدمة بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001.
في 12 أبريل 2022، في ساعة الذروة، أقدم فرانك جيمس الذي كان يضع قناعاً واقياً من الغاز ويعتمر خوذة صفراء ويرتدي سترة عامل بناء برتقالية، على تفجير عبوتين دخانيتين في مقصورة مترو مزدحمة في بروكلين قبل إطلاقه النار، مثيراً حالاً من الذعر.
ولم يتسبب الهجوم في سقوط قتلى، وهو ما شكل معجزة بحسب السلطات، لكن عدداً كبيراً من الضحايا أصيبوا بجروح بالغة.

المصدر: وكالات
نيويورك
إطلاق نار
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