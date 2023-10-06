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مقتل العشرات في فيضان بحيرة جليدية بالهند

شارع غمرته المياه في وادي لاشين بولاية سيكيم الهندية بعد فيضان مفاجئ
6 أكتوبر 2023 09:09

قال مسؤولون حكوميون في الهند ، اليوم الجمعة، إن 40 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعدما تسبب فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع إلى اندفاع المياه في جبال الهيمالايا بالهند.
وفاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها يوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضان كبير قال السلطات إنه أثر على حياة 22 ألف شخص.
وهذه أحدث كارثة ترتبط بالمناخ تسفر عن سقوط ضحايا في منطقة الجبال بجنوب آسيا يعزى إلى تغير المناخ.

وأعلن الجيش الهندي أنه يعتزم إجلاء نحو 1500 سائح تقطعت بهم السبل باستخدام طائرات هليكوبتر مع تحسن الطقس في المنطقة.

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المصدر: وكالات
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