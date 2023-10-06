الجمعة 6 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمطار غزيرة متوقعة في الصين مع اقتراب الإعصار كوينو

أمطار غزيرة متوقعة في الصين مع اقتراب الإعصار كوينو
6 أكتوبر 2023 12:13

من المتوقع أن تضرب عواصف ممطرة ورياح عاتية جنوب الصين خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع اقتراب الإعصار كوينو من ساحل إقليم قوانغدونغ بعد مروره بتايوان، التي تنقل مساعدات إلى جزيرة نائية متضررة بشدة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة المئات.
وقال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إن الإعصار كوينو، سيجلب أمطارا غزيرة على طول سواحل قوانغدونغ وإقليم فوجيان المجاور خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وذكر المركز أن الأمطار في قوانغدونغ قد يتجاوز منسوبها أكثر من 300 مليمتر. وأصدر تحذيرا باللون الأصفر من الرياح القوية، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام تحذير من أربعة ألوان.
وتسبب الإعصار في مقتل شخص وإصابة قرابة 400 في تايوان، وألحق أضرارا بالغة بجزيرة أوركيد النائية، التي يقطنها حوالي خمسة آلاف شخص، قرب الساحل الشرقي لتايوان رغم عدم تعرض أحد للإصابة في الجزيرة.
وانقلب أكثر من 70 قاربا أو غرق في ميناء بالجزيرة، وتعرضت مدرستان لأضرار بالغة وانقطعت الكهرباء بسبب الإعصار.
وأرسلت الحكومة والقوات الجوية طائرات هليكوبتر على متنها مهندسون لإعادة الكهرباء والاتصالات اليوم الجمعة رغم أن من غير المقرر وصول القوارب الأولى المحملة بالإمدادات إلى أوركيد قبل صباح غد السبت. ولا تزال الرحلات الجوية المدنية معلقة.
وأوقف إقليم قوانغدونغ الصيني العشرات من رحلات العبارات منذ وقت متأخر من أمس الخميس، ونصح مركز الأرصاد السائحين بالابتعاد عن المنتجعات الشاطئية.
ومن المتوقع أن يضعف الإعصار ليتحول إلى عاصفة مدارية قوية اعتبارا من وقت متأخر من اليوم الجمعة وسيزداد ضعفا مع اتجاهه غربا على طول الساحل الجنوبي للصين.

أخبار ذات صلة
«الجو جيتسو» يهدي الإمارات 4 ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية
وافية المعمري تدخل تاريخ «الآسياد»
المصدر: رويترز
الصين
إعصار
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
دعوة ليفركوزن إلى «ديربي الراين»
الرياضة
دعوة ليفركوزن إلى «ديربي الراين»
اليوم 13:02
إيطاليا وبريطانيا تتعهدان بمكافحة "الهجرة غير المشروعة"
الأخبار العالمية
إيطاليا وبريطانيا تتعهدان بمكافحة "الهجرة غير المشروعة"
اليوم 12:51
خفض توقعات نمو التجارة العالمية إلى 0.8%
اقتصاد
خفض توقعات نمو التجارة العالمية إلى 0.8%
اليوم 12:41
البنك الدولي: الإمارات أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً في 2023
اقتصاد
البنك الدولي: الإمارات أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً في 2023
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©