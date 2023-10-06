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إيطاليا وبريطانيا تتعهدان بمكافحة "الهجرة غير المشروعة"

إيطاليا وبريطانيا تتعهدان بمكافحة "الهجرة غير المشروعة"
6 أكتوبر 2023 12:51

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني في مقال رأي مشترك نُشر اليوم الجمعة إن البلدين يريدان قيادة دفة أوروبا في مكافحة "الهجرة غير المشروعة".
وهذا المقال هو علامة أخرى على الموقف الموحد بين الحكومتين اللتين تنتهجان أسلوبا صارما بخصوص الهجرة واجه انتقادات من الجمعيات الخيرية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وورد في المقال المنشور في صحيفتي كورييري ديلا سيرا الإيطالية وتايمز البريطانية "رؤيتنا وأهدافنا متماثلة. في الواقع نحن من أقرب الأصدقاء في أوروبا اليوم"، وأشار البلدان إلى اتفاقهما في وجهات النظر بخصوص أوكرانيا والتعاون في مجال الدفاع.
وقال سوناك وميلوني "نتعاون من أجل وقف القوارب وندعو الآخرين للتصرف من منطلق نفس الإحساس بالطبيعة الملحة لهذا الأمر".
جاء ذلك بعد يوم من استضافتهما لاجتماع بخصوص الهجرة مع قادة أوروبين آخرين.
وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المحادثات التي عقدت على هامش قمة أوسع نطاقا في غرناطة بإسبانيا.

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المصدر: رويترز
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