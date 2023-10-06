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40 قتيلاً جراء فيضان بحيرة جليدية في الهند

40 قتيلاً جراء فيضان بحيرة جليدية في الهند
6 أكتوبر 2023 13:45

قتل 40 شخصا على الأقل في الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الهند إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في هملايا، على ما أفاد مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس الجمعة.
وأوضح المسؤول الكبير في ولاية سيكيم ف.ب باتهاك لوكالة فرانس برس "انتشلت 19 جثة". وقالت شاما بارفين، قاضية منطقة في ولاية البنغال الغربية المجاورة، إنه تم انتشال 21 جثة إضافية في ولايتها خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وتقع ولاية سيكيم الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع النيبال والصين. وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم.
وتقلصت مساحة بحيرة لوناك بنسبة الثلثين فجأة وفق صور عبر الأقمار الاصطناعية نشرتها منظمة البحث الفضائي الهندية.
وتزداد وتيرة الفيضانات الناتجة عن تدفق بحيرات جليدية خارج حدودها مع الاحترار وذوبان الجليد.

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المصدر: آ ف ب
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