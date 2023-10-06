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اليونان تطلب مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي

اليونان تطلب مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي
6 أكتوبر 2023 13:55

 ذكر رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يزور مدينة غرناطة الإسبانية لحضور القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي، أنه سيطلب المزيد من الموارد للتعامل مع الهجرة.

ومن المقرر عقد القمة اليوم الجمعة. وكان زعماء المجموعة السياسية الأوروبية وهي الهيئة، التي تم تشكيلها، العام الماضي، قد التقوا أمس الخميس لليوم الثالث، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

ولدى المجموعة السياسة الأوروبية 47 عضوا، هم جميع الدول الأوروبية، باستثناء بيلاروس وروسيا ، بما في ذلك رومانيا وأذربيجان وجورجيا. وفي حديثه إلى الصحفيين قبل قمة المجموعة، قال ميتسوتاكيس إنه سعيد بالتوصل إلى اتفاق مبدئي في المجلس الأوروبي بشأن توجيهات الهجرة واللاجئين.

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وأضاف "هذا يبعث ارتياحا واسعا لدى دول الاستقبال الأول"، في إشارة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الجنوبيين، الذين يتعاملون بالأساس مع تدفقات المهاجرين. وتابع أنه سيصر على أن توسيع ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، وهناك حاجة إلى المزيد من الموارد "للتعامل مع مثل تلك القضية الحاسمة، التي تشمل الاتحاد الأوروبي بأسره".

وتابع رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي ينفق مبلغا إضافيا قيمته 2.5 مليار يورو لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأضاف "كان لدي الفرصة للتعبير في اجتماع الجنوب الأوروبي في مالطا عن إحباطي إزاء الموارد المحدودة نسبيا، التي يتم إنفاقها، حول التعامل مع الكوارث الطبيعية من صندوق التضامن الأوروبي" ،مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المال الإضافي، حتى يعرف المواطنون الأوروبيون أن الاتحاد الأوروبي "يقف معهم حال تعرض أي دولة لكوارث طبيعية متعلقة بأزمة المناخ". كانت اليونان قد تعرضت مؤخرا لفيضانات شديدة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وغرق قرى بأكملها تحت أطنان من المياه مما تسبب في تدمير البنية التحتية والمحاصيل ونفوق الماشية. وتأتي الفيضانات بعد مرور ثلاث سنوات على إعصار "يانوس" الذي ضرب وسط اليونان في شهر سبتمبر عام  2020 وتسبب في فيضانات كارثية وأضرار جسيمة لاتقل عن 100مليون دولار .

المصدر: د ب أ
اليونان
الاتحاد الأوروبي
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