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قصف يستهدف خاركيف وأوديسا في أوكرانيا

الدفاع المدني يطفئ حريقا في منطقة أوديسا
6 أكتوبر 2023 17:45

قال مسؤولون أوكرانيون إن ضربات جوية جديدة استهدفت، في وقت مبكر اليوم الجمعة، مدينة خاركيف وصوامع الحبوب وميناء في منطقة أوديسا في جنوب البلاد.
وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 10 أعوام وجدّته.
وقال أوليه كيبر الحاكم الإقليمي إن الطفل وجدّته قتلا عندما تعرضا ثاني أكبر المدن الأوكرانية لقصف بصاروخين باليستيين. وأضاف أن 28 آخرين أصيبوا منهم رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا.
ودمر الهجوم الصاروخي جزءا كبيرا من مبنى سكني، حيث كان عمال الإنقاذ يعملون بين الأنقاض الملتوية وقطع الخشب.
وقالت القوات الجوية في بيان إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت في أحدث ضربات خلال الليل 25 من 33 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من شبه جزيرة القرم.
وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، على تطبيق "تلغرام"، أن هجمات الطائرات المسيرة استهدفت منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي وتشيركاسي وجيتومير في وسط البلاد وخاركيف في الشمال الشرقي.
وذكر الحاكم الإقليمي كيبر أن هجوما بطائرات مسيرة دمر صومعة حبوب في منطقة إسماعيل في أوديسا. وأضاف أن النيران شبت في تسع شاحنات في المكان لكن تم إخمادها على نحو سريع.
وتابع "الإنذار الجوي في أوديسا استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة. استهدف مجددا الحدود والبنية التحتية لميناء منطقة إسماعيل".
وأعلن الجيش الأوكراني أنه تم تعليق العمليات عند نقطة "أورليفكا" لتفتيش العبّارات الدولية على الحدود مع رومانيا وجرى تغيير مسار السيارات في أعقاب هجمات الطائرات المسيرة.

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المصدر: وكالات
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