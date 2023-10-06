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إنذار بقنبلة يطلق تحذيرا في عشرات المطارات في الفلبين

إجراءات أمنية في مطار مانيلا
6 أكتوبر 2023 18:14

نُشرت دوريات أمنية وكلاب مدربة في عشرات المطارات الفلبينية، اليوم الجمعة، بعد أن تلقت سلطة الطيران المدني تهديدا بوجود قنبلة يستهدف طائرات تجارية.
وقالت سلطة الطيران المدني الفلبينية إنها تحقق في التهديد الذي وردها في رسالة بالبريد الإلكتروني الأربعاء تحذر من أن طائرات في مطار مانيلا وأربع مطارات أخرى سوف "تنفجر".
وأعلنت الهيئة الناظمة، في بيان الأربعاء، أن 42 مطارا تجاريا وضع في "حالة تأهب قصوى" وأنه "يجري تنفيذ إجراءات أمنية معززة فورية في جميع المطارات".
وقال إريك أبولونيو المتحدث باسم سلطة الطيران  لوكالة فرانس برس إنه "لم يُعثر على قنابل" ولم تتسب حالة التأهب بتعطيل رحلات.
وقالت سلطة مطار العاصمة مانيلا، اليوم الجمعة، إن "دوريات راجلة ومسيرة نُشرت فيما تقوم وحدات كي-9 (الكلاب المدربة) بجولات في مباني المطار كإجراءات إضافية إلى البروتوكولات اليومية المطبقة أساسا".
وتطبق التدابير في مطار مانيلا على المطارات الأخرى، بحسب أبولونيو.
وأوضح أن التهديد هو الثاني في مطار فلبيني منذ الاثنين، عندما ألغيت رحلة كانت متجهة إلى مانيلا من مطار بيكول، بعد أن عثر الطيار على قصاصة ورق في مرحاض الطائرة كتب عليها "قنبلة".
وأُنزل الركاب وعددهم 133 لإجراء عمليات تفتيش أمني، فيما أعيدت رحلة قادمة إلى مانيلا في وقت أغلقت سلطات مطار بيكول المدرج وعلقت عمليات الطيران، وفق أبولونيو.
وأعلنت السلطات فيما بعد أن الأمر كان "مزحة" وسُمح للطائرة بالإقلاع بعد قرابة أربع ساعات.
ولم يعلق أبولونيو عما إذا كانت السلطات تشتبه في صلة بين حادثتي الاثنين والأربعاء.

 

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