مسلحون يختطفون أشخاصا من قريتهم في نيجيريا

قال سكان في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا إن مسلحين اختطفوا ما لا يقل عن تسعة قرويين في هجوم اليوم الجمعة.

وتنتشر عمليات خطف تنفذها عصابات مسلحة في شمال غرب البلاد للحصول على فدية.

وأفاد سكان في المنطقة بأن المسلحين اقتحموا قريتهم في غارة بالصباح الباكر وهم يركبون دراجات نارية.

وقال أحد السكان لوكالة رويترز، عبر الهاتف، إن المسلحين اختطفوا طفليه واقتادوهما إلى وجهة مجهولة. كما اختطف المسلحون خمسة أفراد من أسرة فرد آخر من السكان وسرقوا قطيع ماشيته أيضا.

وتوجد في نيجيريا جماعات إرهابية منذ 14 عاما تنفذ أعمال عنف إضافة إلى عصابات في الجنوب الشرقي. كما تنشب بشكل متكرر اشتباكات بين المزارعين والرعاة يسقط فيها قتلى ومصابون.