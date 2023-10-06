وصول 518 مهاجراً لإسبانيا تزامناً مع قمة أوروبية حول الهجرة

وصل 518 مهاجراً على متن ستة قوارب إلى أرخبيل الكناري الإسباني في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بالتزامن مع قمة للاتحاد الأوروبي حول الهجرة تشهد انقسامات بين دول التكتل.

في الأثناء، يجتمع قادة التكتل في مدينة غرناطة بجنوب إسبانيا في قمة غير رسمية موضوعها الرئيس الهجرة الشائك الذي أُضيف إلى جدول الأعمال بعد التدفق الأخير لآلاف المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقالت متحدثة باسم فرق الإنقاذ البحري الإسباني إن ثلاثة قوارب على متنها 275 شخصاً تمّ الاهتمام بها في جزيرة «إل هييرو» أقصى غرب جزر الكناري. ووصل قاربان آخران إلى جزيرة «تينيريفي» وآخر إلى جزيرة «غران كناريا».

وصول مهاجرون إلى إسبانيا

وأشارت المتحدثة إلى أن السلطات تهتم بالمهاجرين المتحدّرين من أفريقيا جنوب الصحراء. وتواجه السلطات، منذ عدة أسابيع، زيادة كبيرة في أعداد الوافدين إلى هذا الأرخبيل الواقع قبالة السواحل الشمالية الغربية للقارة الأفريقية.

الثلاثاء، وصل 280 مهاجراً على متن قارب واحد إلى «إل هييرو»، وفق فرق الإنقاذ البحري.

منذ أسبوع، وصل أكثر من 1200 مهاجر إلى هذه الجزيرة التي يسكنها 11 ألف شخص.

في السنوات الأخيرة، أصبح طريق الهجرة إلى جزر الكناري مزدحماً بشكل خاص بسبب تشديد الرقابة على حركة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط. وتغرق الكثير من القوارب في هذا الطريق بسبب خطورة العبور.

ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، شهدت جزر الكناري وصول 14976 مهاجراً بين الأول من يناير و30 سبتمبر، بزيادة قدرها 20% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة حول الهجرة في غرناطة

وقد عبر قادة بولندا والمجر، اليوم الجمعة، عن معارضتهم القوية لإصلاح نظام الهجرة الأوروبي، بعد يومين من التوصل إلى اتفاق يعد أساسياً بين الدول الأعضاء.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية المنعقدة في مدينة غرناطة بإسبانيا «لسنا خائفين من الإملاءات التي تأتي من بروكسل وبرلين».

وكرر مورافيتسكي رفضه فرض نظام «لتوزيع المهاجرين» على بلاده، قبل عشرة أيام من الانتخابات التشريعية في بولندا التي يتوقع أن تشهد منافسة حادة.

وذهب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى أبعد من ذلك في انتقاداته بقوله «إذا تم انتهاكك باسم القانون، وأرغمت على قبول شيء لا يعجبك، فكيف يمكن التوصل إلى تسوية أو اتفاق؟ هذا مستحيل».