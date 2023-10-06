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أميركا تطرد دبلوماسيين من السفارة الروسية

السفارة الروسية في واشنطن
6 أكتوبر 2023 23:35

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة طردت اثنين من مسؤولي السفارة الروسية لديها بعد أن طردت روسيا، في وقت سابق، دبلوماسيين أميركيين من السفارة الأميركية لدى موسكو.
وذكر متحدث باسم الوزارة أنه "ردا على طرد روسيا الاتحادية لدبلوماسيين اثنين من السفارة الأميركية لدى موسكو، أعلنت وزارة الخارجية أن مسؤولين من السفارة الروسية يعملان في الولايات المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما".
وقال المتحدث "لن تتسامح الوزارة مع نهج الحكومة الروسية"، مضيفا أن "الإجراءات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب".
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر لم تكشف عنه في وزارة الخارجية الروسية تأكيده طرد المسؤولين قائلا إن القرار لا أساس له.
وأضاف المصدر الروسي أن واشنطن استغلت طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين في 14 سبتمبر "تورطا في أنشطة تجسس".
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله "لسنا مهتمين بالتصعيد، لكن إن استمرت الأفعال العدائية، كالعادة، سنرد بحزم".
وأعلنت روسيا في 14 سبتمبر طرد مسؤولين أميركيين اتهمتهما بالعمل مع رجل روسي متهم بالتعاون مع دولة أجنبية.

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