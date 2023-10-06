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ترامب يدرس ترشحه لرئاسة مجلس النواب «مؤقتاً»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
7 أكتوبر 2023 01:12

واشنطن (وكالات)

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علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على مقترحات عدد من المشرعين الجمهوريين لتوليه منصب رئيس مجلس النواب الأميركي بعد الإطاحة برئيسه كيفن مكارثي قبل أيام.
وقال ترامب: «سألوني إذا كنت سأقوم بذلك لفترة قصيرة من الوقت الحالي، حتى يتوصلوا إلى نتيجة - أنا لا أفعل ذلك لأنني أريد ذلك، سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، مضيفاً أنه يركز على حملته الرئاسية لكنه سيكون منفتحاً على تولي المنصب «لفترة 30 أو 60 أو 90 يوماً»،  حسبما أفادت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية أمس.
وقال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة «سي إن إن الأميركية» إن ترامب كان «مفتوناً» بالفكرة المطروحة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الجمهوريين وذلك على أساس مؤقت.
وأخبر ترامب من حوله هذا الأسبوع أنه ورغم شعوره «بالإطراء»، إلا أنه لا يستمتع بالفكرة جدياً، وفقاً لشخصين تحدثا معه حول الإطاحة بكيفن مكارثي.

دونالد ترامب
مجلس النواب الأميركي
كيفن مكارثي
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