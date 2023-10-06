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الاتحاد الأوروبي: ترحيل 26 ألف مهاجر «غير شرعي»

أرشيفية
7 أكتوبر 2023 01:11

بروكسل (الاتحاد)

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أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس، ترحيل 26600 مهاجر «غير شرعي» من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الحالي بارتفاع بنسبة 29 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
وذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، أن عدد من صدرت لهم أوامر بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي بلغ 105865 مواطناً من خارج الاتحاد الأوروبي بارتفاع بنسبة 9 % مقارنة بالربع نفسه من عام 2022 رحل منهم 26600 إلى بلد آخر بعد أمر بالمغادرة.
واجتمع أمس قادة دول الاتحاد الأوروبي 27 لبحث سبل تجنب أزمة هجرة جديدة ومواجهة التحدي الوجودي الأطول مدى المتمثل في ضم بلدان جديدة للتكتل.
وعبرت إيطاليا وإسبانيا عن قلقهما من زيادة الهجرة غير النظامية هذا العام إلى جزرهما، بينما كانت مياه اليونان في يونيو موقعاً لأسوأ حادث غرق قارب في أوروبا منذ أعوام أسفر عن مقتل مئات المهاجرين.
ووضعت ألمانيا، المقصد المفضل للكثير من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، نقاط تفتيش على حدودها قائلة إنها ضرورية من أجل التصدي للمهربين الذين ينقلون الناس إلى أراضيها.

الاتحاد الأوروبي
المهاجرون
يوروستات
الهجرة غير الشرعية
الهجرة
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
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