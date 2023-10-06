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تحذيرات في الصين مع اقتراب الإعصار «كوينو»

أشخاص على متن دراجة بالقرب من جسر مغلق في تايوان (رويترز)
7 أكتوبر 2023 01:11

بكين (وكالات) 

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من المتوقع أن تضرب عواصف ممطرة ورياح عاتية جنوب الصين خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع اقتراب الإعصار «كوينو» من ساحل إقليم قوانغدونغ بعد مروره بتايوان، التي تنقل مساعدات إلى جزيرة نائية متضررة بشدة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة المئات.
وقال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إن الإعصار كوينو، سيجلب أمطارا غزيرة على طول سواحل قوانغدونغ وإقليم فوجيان المجاور خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وذكر المركز أن الأمطار في قوانغدونغ قد يتجاوز منسوبها أكثر من 300 مليمتر. وأصدر تحذيراً باللون الأصفر من الرياح القوية، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام تحذير من أربعة ألوان.
وتسبب الإعصار في مقتل شخص وإصابة قرابة 400 في تايوان، وألحق أضرارا بالغة بجزيرة أوركيد النائية، التي يقطنها حوالي خمسة آلاف شخص، قرب الساحل الشرقي لتايوان رغم عدم تعرض أحد للإصابة في الجزيرة.
وانقلب أكثر من 70 قارباً أو غرق في ميناء بالجزيرة، وتعرضت مدرستان لأضرار بالغة وانقطعت الكهرباء بسبب الإعصار. وأرسلت الحكومة والقوات الجوية طائرات هليكوبتر على متنها مهندسون لإعادة الكهرباء والاتصالات أمس، رغم أن من غير المقرر وصول القوارب الأولى المحملة بالإمدادات إلى أوركيد قبل صباح اليوم. ولا تزال الرحلات الجوية المدنية معلقة.
وأوقف إقليم قوانغدونغ الصيني العشرات من رحلات العبارات منذ وقت متأخر من أمس الأول، ونصح مركز الأرصاد السائحين بالابتعاد عن المنتجعات الشاطئية.
ومن المتوقع أن يضعف الإعصار ليتحول إلى عاصفة مدارية قوية وسيزداد ضعفا مع اتجاهه غربا على طول الساحل الجنوبي للصين.

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