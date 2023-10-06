السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«يونيسف»: نزوح 43 مليون طفل بفعل الكوارث المناخية

أرشيفية
7 أكتوبر 2023 01:11

جنيف (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تترأس مؤتمر «التغير المناخي والطاقة النووية»
رئاسة «COP28» و«دبي العطاء»: التعليم محفز للعمل المناخي

أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أمس، أن الفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث المرتبطة بالطقس دفعت ملايين الأطفال إلى ترك منازلهم، موضحة أن الوضع سيتدهور إذا لم تُتخذ إجراءات.
وذكرت المنظمة أن 43.1 مليون طفل نزحوا داخلياً في 44 دولة بين عامي 2016 و2021 بسبب ظواهر مثل الجفاف وحرائق الغابات.
وسجلت «يونيسف» معظم حالات نزوح الأطفال المرتبطة بالطقس في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بسبب مجموعة المخاطر هناك، تليها منطقة جنوب آسيا.
ومن بين الدول التي سجلت أعلى أعداد على الإطلاق كانت الصين والفلبين لتعرضهما لظواهر طقس متطرف وبسبب ما لديهما من أعداد أطفال كبيرة وقدرات على الإخلاء.
وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية ليونيسف في بيان «مع تصاعد تأثير تغير المناخ، سيزيد أيضاً الانتقال الناجم عنه»، مضيفة «لدينا الأدوات والمعرفة اللازمتان للاستجابة لهذا التحدي المتصاعد الذي يواجه الأطفال، لكننا نتصرف ببطء شديد». وأصبحت ظواهر الطقس المتطرف أكثر شيوعاً في السنوات القليلة الماضية بسبب تغير المناخ.
وذكرت «يونيسف» أن الفيضانات والعواصف شكلت 95 % من حالات نزوح الأطفال خلال فترة الـ6 سنوات.
وقالت في تقريرها «الأطفال ينزحون بسبب تغير المناخ».
وقالت فيرينا كناوس مسؤولة ملف الهجرة والنزوح في يونيسف «القادة يأخذون نزوح الأطفال بالكاد في الحسبان».
وتتوقع المنظمة في التقرير أن ما يقرب من 96 مليون طفل سينزحون بسبب ظاهرة فيضانات الأنهار وحدها على مدى العقود الثلاثة المقبلة، أي بمتوسط ​​3.2 مليون طفل تقريباً كل عام.

يونيسف
اليونيسف
الكوارث المناخية
التغيرات المناخية
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جنود سوريون خلال تشييع ضحايا هجوم استهدف أكاديمية عسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا تشيع ضحايا الكلية الحربية.. وإصابة 9 بانفجار في حمص
7 أكتوبر 2023
ليبي يقف أمام ركام منزله المدمر بفعل الإعصار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا
7 أكتوبر 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدرس ترشحه لرئاسة مجلس النواب «مؤقتاً»
7 أكتوبر 2023
قوات فرنسية في قاعدة جوية بالعاصمة النيجرية نيامي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المجلس العسكري: الانسحاب الفرنسي من النيجر يبدأ بـ400 جندي
7 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©