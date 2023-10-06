منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا

عواصم (الاتحاد)

تعتزم الحكومة اليابانية تقديم مساعدات في صورة منح للنازحين من إقليم ناجورونو قرة باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وللمتضررين من الفيضانات في ليبيا، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية أمس. وأوضح البيان أن تسليم المساعدات، والتي تشمل الاحتياجات الضرورية اليومية، سيكون من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووفقاً للحكومة الأرمينية، فرّ أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن في ناجورونو قرة باغ إلى أرمينيا. وسوف تقدم اليابان أيضاً 3 ملايين دولار مساعدات، في صورة منح طارئة، للمتضررين من الفيضانات العارمة التي ضربت شرقي ليبيا الشهر الماضي، وستقدم المساعدات من خلال منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. (اليونيسف).

ولا يزال الناجون يعانون من العبء النفسي للكارثة في وقت لا يزال الآلاف منهم يجهلون مصير أحبائهم، رغم مرور شهر تقريباً على الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا.

وفي ليل 10 سبتمبر، ضربت العاصفة «دانيال» شرق البلاد وتحديداً مدينة درنة المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي يسكنها 100 ألف نسمة، وهو ما أدى إلى انهيار سدَّين وحدوث فيضان بحجم تسونامي جرف كل شيء في طريقه.

وبعد التعلّق بأمل العثور على ناجين وانتظار وصول جثث منتشلة من البحر إلى الميناء، تسيطر على سكان المدينة حالة من اليأس، بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الكارثة التي تسببت في مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وآلاف المفقودين بحسب السلطات الليبية. وقالت منظمة «لجنة الإغاثة الدولية»، غير الحكومية التي أرسلت فرقها الطبية إلى المناطق المنكوبة في اليوم التالي للفيضانات، إن «على الناجين الآن التعامل مع الصدمة».

وقال إيلي أبو عون مدير لجنة الإغاثة الدولية في ليبيا إنه «مع اختفاء أحياء بكاملها، يجب ضمان الصحة النفسية للمتضررين إلى جانب الخدمات الأساسية» التي تفتقر إليها المدينة.

وحذّر من أن الأطفال «وهم الأكثر ضعفاً، معرّضون لحرمان شديد»، ويواجهون خطر التعرض لآثار لاحقة، و«تأخر في النمو».

وقالت اليونيسف إن هذه المأساة «أغرقت الأطفال والآباء في حالة إحباط شديد»، خصوصاً بسبب «تدمير منازلهم وخسارة أحبائهم».