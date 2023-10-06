توقعات باجتماع بين الرئيس الأميركي والصيني قريبا

تتوقع الحكومة الأميركية اجتماعا بين الرئيس جو بادين ونظيره الصيني شي جين بينج قريبا، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نقلا عن مصادر حكومية، أن من المقرر أن يجتمع الرئيسان في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو في نوفمبر.

وقال بايدن، عندما سئل الجمعة، إنه "لا يوجد ترتيب لمثل هذا الاجتماع، لكنه احتمال".

وكتبت "واشنطن بوست" أن إجراء محادثة شخصية أمر "مؤكد تماما"، وأن الحكومة الأميركية بدأت عملية التخطيط لذلك.

وسيكون هذا الاجتماع، إن حصل، الأول بين بايدن وشي منذ نوفمبر من العام الماضي. في ذلك الوقت، التقى الاثنان على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة "بالي" الإندونيسية.

وقام مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى مؤخرا بزيارات إلى الصين بلينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

بعد ذلك، التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بوزير الخارجية الصيني وانج يي في مالطا.