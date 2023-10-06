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المجلس العسكري: الانسحاب الفرنسي من النيجر يبدأ بـ400 جندي

قوات فرنسية في قاعدة جوية بالعاصمة النيجرية نيامي (أ ف ب)
7 أكتوبر 2023 01:12

نيامي (رويترز) 

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أفاد المجلس العسكري في النيجر، أن 400 جندي فرنسي متمركزين في بلدة أولام بجنوب غرب البلاد سيشكلون أول مجموعة تغادر النيجر بعد أن أعلنت فرنسا بدء سحب قواتها خلال أيام.
وأضاف المجلس، في بيان بثته الإذاعة الوطنية مساء أمس الأول، أن قاعدة جوية في العاصمة نيامي، حيث يتمركز أغلبية الجنود الفرنسيين، سيتم تفكيكها بنهاية العام. وقالت فرنسا إنها ستبدأ سحب قواتها من النيجر خلال أيام بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه يرفض أن يكون «رهينة» لدى من نفذوا الانقلاب هناك، كما أعلن إنهاء التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. ومن شأن سحب 1500 جندي من النيجر أن يترك فجوة كبيرة في الجهود الغربية لمواجهة جماعات متطرفة بدأت تمرداً منذ نحو عشر سنوات في منطقة الساحل.
وقال المجلس العسكري في النيجر إنه سيحرص على أن تتم مغادرة القوات الفرنسية بطريقة منظمة وآمنة «بما يحترم مصالحنا وظروفنا». ودعا المجلس المواطنين إلى توخي الحذر خلال هذه «الفترة الانتقالية».

فرنسا
النيجر
نيامي
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