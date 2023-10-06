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«أمازون» تطلق أول قمرين تجريبيين

صاروخ (أطلس 5) ينطلق إلى الفضاء حاملا صاروخين
7 أكتوبر 2023 00:58

أطلقت أمازون، الجمعة، من ولاية فلوريدا الأميركية إلى الفضاء أول نموذجين أوليين لأقمار صناعية ضمن شبكة الإنترنت المزمعة الخاصة بها (كايبر)، وهي خطوة أولى للشركة قبل أن ترسل الآلاف من الأقمار الصناعية الأخرى إلى المدار لتبث خدمات الإنترنت على الصعيد العالمي وتنافس «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس».
وانطلق صاروخ من طراز (أطلس 5)، تابع لائتلاف الإطلاق المتحد ويحمل شعار أمازون من قاعدة «كيب كانافيرال»، بعد قليل من الساعة الثانية مساء (1800 بتوقيت جرينتش) حاملا قمرين صناعيين تجريبيين ضمن شبكة «كايبر»، وهي مهمة طال انتظارها. وكانت شركة «أمازون» تعتزم، في بادئ الأمر، استخدام صواريخ مختلفة.
تهدف المهمة إلى اختبار أول قطع تكنولوجية من «أمازون» في الفضاء، إذ تتطلع الشركة، عملاق التجارة الإلكترونية وخدمات الويب، إلى نشر 3236 قمرا صناعيا آخر خلال الأعوام القليلة المقبلة وتوفير خدمة الإنترنت عريضة النطاق على الصعيد العالمي، وهو إنجاز تستهدفه شركة «سبيس إكس» التابعة للملياردير إيلون ماسك بخمسة آلاف قمر صناعي لشبكة «ستارلينك» موجودة في المدار.
وتعهدت «أمازون» باستثمار عشرة مليارات دولار أميركي في مشروع «كايبر» الخاص بها الذي أُعلن في 2019، وهو العام نفسه الذي بدأت فيه «سبيس إكس» تشغيل أول مركبات «ستارلينك» الفضائية.

 

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المصدر: د ب أ
شركة أمازون
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الإنترنت
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