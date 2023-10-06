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زيلينسكي يدعو إلى حماية شبكة الكهرباء لمواجهة الشتاء

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
7 أكتوبر 2023 01:04

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حماية نظام الطاقة في البلاد بشكل أفضل في الشتاء المقبل.
وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي المصور بالفيديو الجمعة "من الأهمية بمكان الانتصار هذا الشتاء، والتغلب على جميع الصعوبات وتوفير الحماية لشعبنا".
وتشهد أوكرانيا انخفاضا كبيرا لدرجات الحرارة خلال فصل الشتاء إلى ما دون الصفر مع تساقط الثلوج على مختلف مناطق البلاد.
وبحسب زيلينسكي، استعدت أوكرانيا بشكل أفضل لمثل هذه الهجمات هذه المرة، من بين أمور أخرى بفضل الدفاعات المضادة للطائرات التي يوفرها الغرب.
وفي هذا السياق، شكر زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس لموافقته على تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي آخر من طراز "باتريوت".

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
الكهرباء
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