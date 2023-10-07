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الصين تحذر من أمواج عاتية مع اقتراب الإعصار كوينو

الصين تحذر من أمواج عاتية مع اقتراب الإعصار كوينو
7 أكتوبر 2023 08:45

أصدرت الصين تحذيرات اليوم السبت من أمواج عاتية وأمطار غزيرة ورياح قوية مع اقتراب الإعصار كوينو من إقليم قوانغدونغ الجنوبي وجزيرة هاينان.
وقالت إدارة المحيطات الحكومية إن من المتوقع ارتفاع الأمواج في بحر الصين الجنوبي إلى تسعة أمتار تحت تأثير العاصفة اليوم وغدا وأصدرت تحذيرا باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام تحذير رباعي الألوان.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الإعصار كوينو يتجه غربا على طول الساحل الجنوبي للصين بسرعة تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات في الساعة.
ومن المتوقع أن تضعف قوة الإعصار ويتحول إلى عاصفة استوائية قوية في وقت متأخر من يوم الاثنين.
وتسبب كوينو في مقتل شخص وإصابة ما يقرب من 400 في تايوان، وألحق أضرارا بالغة في جزيرة أوركيد النائية قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

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المصدر: رويترز
الصين
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