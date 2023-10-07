مقتل 3 أشخاص جراء تحطم طائرة في كندا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة في مدينة تشيليواك بمقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة في أقصى غرب كندا. وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إنها تلقت تقريرا عن سقوط طائرة الساعة الثانية من مساء الجمعة على مسافة ليست بعيدة عن مطار تشيليواك، على بعد 100 كيلومتر شرق فانكوفر.

وأوضح بيان للشرطة "استجابت الشرطة وإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الصحية في مقاطعة كولومبيا البريطانية. للأسف، تأكدت وفاة ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة". وقال مجلس سلامة النقل يوم الجمعة إنه سيرسل فريقا من المحققين إلى موقع الحادث في وادي فريزر للتحقيق في تحطم الطائرة "بيبر بي ايه 34". وأضافت الشرطة أن الطبيب الشرعي يحقق في الحادث أيضا.