السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 3 أشخاص جراء تحطم طائرة في كندا

مقتل 3 أشخاص جراء تحطم طائرة في كندا
7 أكتوبر 2023 09:00

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة في مدينة تشيليواك بمقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة في أقصى غرب كندا. وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إنها تلقت تقريرا عن سقوط طائرة الساعة الثانية من مساء الجمعة على مسافة ليست بعيدة عن مطار تشيليواك، على بعد 100 كيلومتر شرق فانكوفر.

أخبار ذات صلة
مقتل 4 بعد تحطم طائرة في ريف أستراليا
غريغ فيرغيس.. أول رئيس من أصل أفريقي لمجلس العموم في تاريخ كندا

وأوضح بيان للشرطة "استجابت الشرطة وإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الصحية في مقاطعة كولومبيا البريطانية. للأسف، تأكدت وفاة ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة". وقال مجلس سلامة النقل يوم الجمعة إنه سيرسل فريقا من المحققين إلى موقع الحادث في وادي فريزر للتحقيق في تحطم الطائرة "بيبر بي ايه 34". وأضافت الشرطة أن الطبيب الشرعي يحقق في الحادث أيضا. 

المصدر: د ب أ
كندا
تحطم طائرة
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
روسيا تحبط هجوماً بطائرة مسيرة على موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تحبط هجوماً بطائرة مسيرة على موسكو
اليوم 10:29
«سباق رباعي» إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
«سباق رباعي» إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
اليوم 10:14
"انتخابات الوطني الاتحادي 2023" .. انطلاق التصويت في اليوم الرئيس وسط إقبال لافت من الناخبين
علوم الدار
"انتخابات الوطني الاتحادي 2023" .. انطلاق التصويت في اليوم الرئيس وسط إقبال لافت من الناخبين
اليوم 10:04
«البايرن» يرفض فكرة «قلب الدفاع»!
الرياضة
«البايرن» يرفض فكرة «قلب الدفاع»!
اليوم 09:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©