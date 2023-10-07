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روسيا تحبط هجوماً بطائرة مسيرة على موسكو

روسيا تحبط هجوماً بطائرة مسيرة على موسكو
7 أكتوبر 2023 10:29

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية المملوكة للدولة أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو في وقت مبكر اليوم السبت دون أن يتسبب ذلك فيما يبدو عن وقوع أضرار أو إصابات.
وقالت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم، الذي تم التصدي له فوق منطقة إسترا شمال غربي العاصمة، كان محاولة من أوكرانيا لمهاجمة منشآت روسية.
وقالت الوكالة نقلا عن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، على قناته على تطبيق تيليجرام، إن التقارير الأولية تظهر عدم وقوع إصابات أو أضرار، ولكن "خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".
وقالت تاس إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو في موسكو بعد تعليقها.

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المصدر: رويترز
روسيا
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طائرة مسيرة
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