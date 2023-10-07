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فرق الإنقاذ تواجه صعوبة في الوصول للمناطق المتضررة من الفيضانات في الهند

فرق الإنقاذ تواجه صعوبة في الوصول للمناطق المتضررة من الفيضانات في الهند
7 أكتوبر 2023 13:31

 قال مسؤولون في الهند اليوم السبت إن فرق الإنقاذ تجد صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في ولاية سيكيم بشمال شرق البلاد، حيث لا يزال أكثر من 140 شخصا في عداد المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة التي تجتاح المنطقة.
وفاضت بحيرة لوناك على ضفتيها يوم الأربعاء بعد هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيار جليدي، مما تسبب في فيضانات كبيرة في نهر تيستا.
وقال في.بي باثاك، الأمين العام للولاية، "ننتظر تحسن الطقس وعندها فقط ستتمكن القوات الجوية وفرق الإنقاذ الأخرى من الدخول إلى المناطق المتضررة من الفيضانات".
وذكر مسؤول حكومي يشرف على عمليات الإنقاذ من جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم أن عدد القتلى ارتفع إلى 44 بعد أن لقي شخصان حتفهما أمس الجمعة.

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المصدر: رويترز
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